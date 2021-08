Bourbach-le-Haut La ferme de Niederwyhl Bourbach-le-Haut, Haut-Rhin Présentation des jardins traditionnels de la ferme La ferme de Niederwyhl Bourbach-le-Haut Catégories d’évènement: Bourbach-le-Haut

### Partez à la découverte des secrets renfermés par ces jardins. Les jardins de la ferme de Niederwyhl se présentent avec toute leur complexité ! Ils divertissent avec leurs fleurs et leurs arbustes odorants. Ils nourrissent avec leurs légumes goûteux. Ils soignent la famille et même les animaux avec leurs plantes médicinales et aromatiques. Ils conservent aussi des plantes qui avaient toutes un usage dans les temps anciens.

Gratuit. Entrée libre.

Partez à la découverte des secrets renfermés par ces jardins. La ferme de Niederwyhl 20 Route de Bourbach le Bas, 68290 Bourbach-le-Haut Bourbach-le-Haut Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

