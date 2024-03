Présentation des fresques en clôture de la résidence de l’artiste JP ESIR – École Supérieure d’Ingénieurs Rennes Rennes, vendredi 5 avril 2024.

A l’invitation du SCELVA, de l’ESIR et du service culturel, l’artiste peintre et muraliste chilien Juan Pablo GATICA MORALES est en résidence sur le campus Beaulieu du 25 mars au 5 avril. Vendredi 5 avril, 13h00 1

Du 2024-04-05 13:00 au 2024-04-05 14:00.

Juan Pablo GATICA MORALES alias JP, muraliste et peintre chilien, sera en résidence sur le campus de Beaulieu du lundi 25 mars au vendredi 05 avril.

Du 25 au 30 mars il réalisera une fresque sur le mur du bâtiment de l’école supérieure d’ingénieurs de Rennes (ESIR) et proposera une conférence sur les évolutions du graffiti et du muralisme.

Ensuite, jeudi 4 avril, il invite à la comunauté universitaire à participer à une oeuvre collective, fresque participative, à proximité.

Enfin, le 5 avril, JP prendra la parole une dernière fois afin de présenter ses deux fresques et d’expliquer son message.

ESIR – École Supérieure d'Ingénieurs Rennes 263 Av. Général Leclerc, 35042 Rennes