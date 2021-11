Présentation des finalistes du Prix du Livre allemand 2021 Goethe-Institut Paris, 2 décembre 2021, Paris.

Présentation des finalistes du Prix du Livre allemand 2021

Goethe-Institut Paris, le jeudi 2 décembre à 19:00

Cette année, les membres du jury du Prix du livre allemand ont encore examiné une multitude de titres proposés par les éditeurs allemands. Ils en ont d’abord retenu une vingtaine pour finalement en sélectionner six. Six livres donc, qui figuraient parmi les derniers finalistes du prix du Livre allemand 2021, avant la remise du prix le 18 octobre : – _Der zweite Jakob_ de Norbert Gstrein (Hanser), – _Vati_ de Monika Helfer (Hanser), – _Eurotrash_ de Christian Kracht (Kiepenheuer & Witsch), – _Zandschower Klinken_ de Thomas Kunst (Suhrkamp), – _Identitti_ de Mithu Sanyal (Hanser) et – _Blaue Frau_ de Antje Ravik Strubel (Fischer) – >Lauréate 2021< Les étudiants du Master « Médiation Interculturelle et Traduction » (MEGEN) de l’Université Paris-Sorbonne présenteront ces titres et en liront des extraits. Entrée libre Avec les élèves du Master « Médiation Interculturelle et Traduction (MEGEN) » (Université Paris-Sorbonne) Goethe-Institut Paris 17 avenue d’Iéna 75116 Paris Paris Paris 16e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T19:00:00 2021-12-02T21:00:00