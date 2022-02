Présentation des différentes races de chèvres Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

**Alpine** et **Saanen**, les races laitières les plus répandues que beaucoup de pays nous envient pour leurs qualités de production. Trois races locales: la chèvre **Angora**, La chèvre des **Savoie** (officiellement reconnue en 2021) et celle du **Rove**.

Avec 5 races présentes sur le Salon, l'espèce caprine est à l'honneur sur le ring ovins/caprins.

