Présentation des dessins des Urbansketchers Belfort Belfort Catégories d’évènement: Belfort

Territoire de Belfort

Présentation des dessins des Urbansketchers Belfort, 1 avril 2022, Belfort. Présentation des dessins des Urbansketchers Musée d’Histoire La Citadelle En cour d’Honneur Belfort

2022-04-01 18:00:00 – 2022-04-01 18:00:00 Musée d’Histoire La Citadelle En cour d’Honneur

Belfort Territoire-de-Belfort Belfort Territoire de Belfort Cette exposition est l’occasion de présenter aux Belfortains notre groupe à travers les 70 carnets exposés mais aussi à travers différents événements : “causerie Urbansketchers” (présentation du mouvement Urbansketcher : historique, fonctionnement, événements, matériel, …), ateliers (fabrication de carnets, atelier dessin, laboratoire des couleurs, atelier numérique (comment “surfer” sur les différents sites USK …), sketchcrawl, … mediationmusees@mairie-belfort.fr +33 3 84 54 56 40 https://musees.belfort.fr/ Cette exposition est l’occasion de présenter aux Belfortains notre groupe à travers les 70 carnets exposés mais aussi à travers différents événements : “causerie Urbansketchers” (présentation du mouvement Urbansketcher : historique, fonctionnement, événements, matériel, …), ateliers (fabrication de carnets, atelier dessin, laboratoire des couleurs, atelier numérique (comment “surfer” sur les différents sites USK …), sketchcrawl, … Musée d’Histoire La Citadelle En cour d’Honneur Belfort

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Belfort, Territoire de Belfort Autres Lieu Belfort Adresse Musée d'Histoire La Citadelle En cour d'Honneur Ville Belfort lieuville Musée d'Histoire La Citadelle En cour d'Honneur Belfort Departement Territoire-de-Belfort

Belfort Belfort Territoire-de-Belfort https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belfort/

Présentation des dessins des Urbansketchers Belfort 2022-04-01 was last modified: by Présentation des dessins des Urbansketchers Belfort Belfort 1 avril 2022 Belfort Territoire de Belfort

Belfort Territoire-de-Belfort