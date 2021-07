Montpellier Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie Hérault, Montpellier Présentation des derniers numéros de la collection “DUO” Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie, le dimanche 19 septembre à 15:30

_La Voie domitienne du Rhône aux Pyrénées – archéologie de la route en Languedoc_
_Le label Architecture contemporaine et remarquable dans le Gard et l'Hérault_
_Les établissements et l'habitat des juifs de Montpellier au Moyen Âge_

Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie
5 rue de la Salle l'Évêque, 34000 Montpellier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00

