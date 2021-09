Nancy Villa Majorelle Meurthe-et-Moselle, Nancy Présentation des décors en grès émaillé et en bois sculpté de cette villa Art Nouveau Villa Majorelle Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Villa Majorelle Gratuit. Sur inscription obligatoire. Présentation en continu.

Présentation en continu des décors en grès émaillé et en bois sculpté de la Villa Majorelle. Villa Majorelle 1 rue Louis Majorelle, 54000 Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Lieu Villa Majorelle Adresse 1 rue Louis Majorelle, 54000 Nancy Ville Nancy