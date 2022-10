Présentation des coups de cœur de la Rentrée Littéraire.

Présentation des coups de cœur de la Rentrée Littéraire., 20 octobre 2022, . Présentation des coups de cœur de la Rentrée Littéraire.



2022-10-20 – 2022-10-20 Les libraires vous invitent à une soirée-discussion autour de leurs coups de cœur de la Rentrée Littéraire.

Nous vous parlerons des livres qui nous ont plus, nos espoirs pour les prix de fin d’année, nos déceptions parfois…

Venez écouter nos recommandations et, peut-être, partager les vôtres ? dernière mise à jour : 2022-10-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville