le samedi 3 juillet à Musée d’art moderne – Donation Maurice Jardot

La présente collection est ainsi, comme toute collection privée, un portrait intime de Maurice Jardot, illustrant ses goûts, ses recherches et ses fidélités. Plus qu’un musée, dont Daniel Henry Kahnweiler et Jardot se méfient en tant qu’obstacle entre le peintre et le monde, la Donation Jardot respire l’atmosphère de la Galerie Louise Leiris : les architectes Robert Rebutato et Pernette Perriand, élèves de Le Corbusier, ont travaillé dans le même esprit que dans la galerie parisienne. La Donation est ainsi protégée, dans cet écrin, de la dissolution dans l’oubli ou dans un ensemble plus vaste.

Entrée gratuite, jauge réduite

Présentation commentée des oeuvres de la donation Maurice Jardot.

