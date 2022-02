Présentation des chevaux Henson et Camargue Parc des expositions – Paris Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Présentation des chevaux Henson et Camargue

du samedi 26 février au dimanche 6 mars à Parc des expositions – Paris Porte de Versailles

Issu de la région du même nom, le cheval de Camargue est connu pour accompagner la conduite des troupeaux de taureaux. Les conditions de vie particulières (humidité, vents, chaleur l’été etc.) liées à cet environnement, font d’ailleurs toute la spécificité de cette race. Le cheval Henson est originaire de la Baie de Somme, et est connu pour être un cheval dit « de loisirs ». Il est tonique et endurant. Le Henson doit posséder entre 25 % et 50 % de sang Fjord, de ce fait, il lui ressemble beaucoup, en un peu plus grand et plus élancé. Il est d’ailleurs bien charpenté mais pas lourd. Présentation des chevaux Henson et Camargue Parc des expositions – Paris Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T12:00:00 2022-02-26T12:10:00;2022-02-26T16:30:00 2022-02-26T16:40:00;2022-02-27T18:30:00 2022-02-27T18:50:00;2022-02-28T17:50:00 2022-02-28T18:00:00;2022-03-01T14:00:00 2022-03-01T14:10:00;2022-03-02T13:30:00 2022-03-02T13:40:00;2022-03-03T12:00:00 2022-03-03T12:20:00;2022-03-03T15:00:00 2022-03-03T15:10:00;2022-03-04T16:20:00 2022-03-04T16:30:00;2022-03-05T18:50:00 2022-03-05T19:00:00;2022-03-06T13:20:00 2022-03-06T13:30:00;2022-03-06T14:40:00 2022-03-06T15:00:00

Parc des expositions - Paris Porte de Versailles
1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris

Parc des expositions - Paris Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

