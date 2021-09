Niort Archives départementales des Deux-Sèvres Deux-Sèvres, Niort Présentation des casques et timbres de pompiers Archives départementales des Deux-Sèvres Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Archives départementales des Deux-Sèvres, le dimanche 19 septembre à 14:00

### Venez découvrir ces objets de collection et écouter leur histoire… Assistez à la présentation de casques et de timbres de pompiers, par le Capitaine Franck Gaillard, adjoint au chef de Groupement Territorial Sud, SDIS 79, et M. Michel GADEAU, ancien pompier volontaire de Coulonges-sur-l’autize.

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire et port du masque obligatoire.

Archives départementales des Deux-Sèvres 26 rue de la Blauderie, 79000 Niort

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

