La Roche-Bernard Vieux port- La Roche Bernard La Roche-Bernard, Morbihan Présentation des bateaux classiques et traditionnels de la Flottille Traditionnelle de la Basse Vilaine Vieux port- La Roche Bernard La Roche-Bernard Catégories d’évènement: La Roche-Bernard

Morbihan

Présentation des bateaux classiques et traditionnels de la Flottille Traditionnelle de la Basse Vilaine Vieux port- La Roche Bernard, 18 septembre 2021, La Roche-Bernard. Présentation des bateaux classiques et traditionnels de la Flottille Traditionnelle de la Basse Vilaine

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Vieux port- La Roche Bernard

_Samedi_ / les bateaux navigueront devant le quai de la Douannerie et embarqueront des visiteurs gratuitement pour un petit tour sur la Vilaine à partir de 15 heures. _Samedi soir_ / les bateaux feront un virvire devant la Douannerie éclairés par les fusées et feux de Bengale, éclairant les rochers de La Roche Bernard. _Dimanche après midi_ / défilé, présentation des bateaux en navigation avec commentaire diffusé par haut parleur, pour expliquer les bateaux, leurs histoires. Présentation des bateaux de la FTBV. Possibilité d’embarquement. Vieux port- La Roche Bernard Quai saint Antoine, 56130, La Roche-Bernard La Roche-Bernard Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T21:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Roche-Bernard, Morbihan Autres Lieu Vieux port- La Roche Bernard Adresse Quai saint Antoine, 56130, La Roche-Bernard Ville La Roche-Bernard lieuville Vieux port- La Roche Bernard La Roche-Bernard