Prémanon

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, le musée de l’Espace des Mondes Polaires vous ouvre gratuitement ses portes et vous propose des visites guidées et des animations ! Le temps d’un week-end embarquez à destination des mondes polaires. Un voyage remarquable qui ne vous laissera pas indifférent ! Au programme le samedi 18 septembre : 14h30 : visite commentée du musée 16h30 : présentation des archives polaires Au programme le dimanche 19 septembre : 11h00 : projection ” Les 4 du Groenland” 14h30 : visite commentée du musée

entrée libre

Découvrez quelques objets ethnographiques rapporté par Paul-Émile Victor ! Espace des Mondes Polaires 146 rue croix de la teppe Prémanon Jura

