Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation, le mardi 30 novembre à 11:00

Le PCN Transport organise le 30 novembre à 11h un webinaire de présentation des appels à projets dédiés au transport maritime et fluvial au sein de la destination 5 du cluster 5 de Horizon Europe. Ce webinaire sera réalisé avec le soutien de la Commission Européenne, avec la participation Madame Agnieszka ZAPLATKA, policy officer à la DG RTD (les présentations seront réalisées en anglais). ### Programme provisoire : * 11h00 – 11h05 : Accueil et introduction * 11h05 – 11h10 : Le Cluster 5 dans Horizon Europe * 11h10 – 11h25 : Présentation générale de la thématique « waterborne » et du partenariat Zero-Emission Waterborne Transport * 11h25 – 11h50 : Présentations des six appels à projets CL5-2022-D5-01-01 à 01-06 * 11h50 – 12h00 : Questions/réponses Ce webinaire sera enregistré. Les présentations et l’enregistrement seront mis en ligne [ici](https://www.horizon-europe.gouv.fr/presentation-des-appels-projets-2022-sur-le-transport-maritime-et-fluvial-28522) après l’évènement.

Participation gratuite, sur inscription jusqu’au 29 novembre 2021 à midi

Webinaire de présentation des appels à projets sur le transport maritime et fluvial climatiquement neutre, propre, intelligent et compétitif. Ministère de l’Enseignement supérieur,de la Recherche et de l’innovation 1 rue Descartes, Paris Paris Quartier de la Sorbonne

