Présentation des « Annales des pays Nivernais » n°189, Le grès de Saint Révérien, histoires naturelles et mémoire de carriers par Philippe Donie Mairie de Saint-Révérien Saint-Révérien, vendredi 22 mars 2024.

Présentation des « Annales des pays Nivernais » n°189, Le grès de Saint Révérien, histoires naturelles et mémoire de carriers par Philippe Donie Conférence de Philippe Donie sur le grès de Saint-Révérien et ses carrières Vendredi 22 mars, 18h00 Mairie de Saint-Révérien Entrée libre, gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T18:00:00+01:00 – 2024-03-22T19:30:00+01:00

Fin : 2024-03-22T18:00:00+01:00 – 2024-03-22T19:30:00+01:00

Plongez dans l’histoire de Saint-Révérien grâce à Philippe Donie, un géologue passionné et auteur de la dernière parution des annales des Pays nivernais, n°189, intitulée « histoires naturelles et mémoire de carriers ».

Découvrez l’histoire d’un passé industriel disparu et méconnu : l’exploitation des carrières de grès à Saint-Révérien.

Mairie de Saint-Révérien Mairie 58420 Saint Révérien Saint-Révérien 58420 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « contact@camosine.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 86 36 13 23 »}, {« type »: « link », « value »: « https://camosine.fr »}]

Saint-Révérien patrimoine

Philippe Pointud