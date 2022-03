Présentation des animations des cultures celtes antiques Lapte Lapte Catégories d’évènement: Haute-Loire

Lapte Haute-Loire Le Velay doit son nom à l’une des tribus celtes. L’association Vellavi ialon, en s’appuyant sur ces recherches, propose depuis 2019, des activités de reconstitutions et d’animations évoquant ces cultures celtes antiques.

Quelques unes seront présentées. vellavi.ialon@gmail.com +33 6 08 70 70 57 Place Marius Sarda Mairie Lapte

