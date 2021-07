Versailles Bibliothèque de l'Heure Joyeuse Versailles, Yvelines Présentation des albums du patrimoine Bibliothèque de l’Heure Joyeuse Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Quelques albums remarquables issus du fonds patrimonial seront présentés librement avant l’atelier réservé aux enfants. Couleurs, formats, composition de la page seront mises en avant dans une rencontre intitulée: « Je dessine, je peints un album et je le présente. »

Sur inscription

Sur inscription

Quelques trésors de la réserve patrimoniale de la bibliothèque de l'Heure Joyeuse seront mis en avant pour leurs qualités graphiques, leurs formats et mises en couleurs. Bibliothèque de l'Heure Joyeuse 3 allée Pierre de Coubertin 78000 Versailles Versailles Yvelines

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:15:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:15:00

