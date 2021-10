Présentation-démonstration: « Comprendre le potentiel thérapeutique de la transe induite par la photoneuromodulation » Autre lieu, 28 novembre 2021, Genève.

Autre lieu, le dimanche 28 novembre à 10:00

### PRÉSENTATION-DÉMONSTRATION DE LA TECHNOLOGIE DE LAMPE ROXIVA RX1 ### ALEXANDRE QUARANTA **Alexandre Quaranta** est philosophe, auteur, et enseignant de yoga (yoga de l’état de rêve). Il est spécialisé depuis 30 ans dans l’étude et l’exploration des états étranges, exotiques et merveilleux de la conscience et des approches directes dites « non-duelles ». Il se passionne pour toutes les formes de créativité dans les arts, les sciences et la technologie. Il surveille l’évolution les innovations des neurotechnologies et cartographie les nombreux usages professionnels et personnels inédits rendus possibles par l’induction photonique et sonique des états de transe. Présentation-démonstration: ————————— « Comprendre le potentiel thérapeutique de la transe induite par la photoneuromodulation » —————————————————————————————— **Dimanche 28 novembre : 10h-12h30 – 30 places** La proposition de ce petit atelier est de faire une synthèse sur les usages professionnels variées qui sont possibles avec la capacité de la lampe Roxiva d’induire toute une palette de transes avec sa stimulation lumineuse unique et spéciale. Nous détaillerons les synergies possibles avec les savoir-faire spécifiques des professionnels du soin et de l’accompagnement. Il s’agira d’une présentation, d’un temps de questions réponses, et d’une expérimentation courte pour les participants qui le souhaitent. Places limitées. Participation 45 CHF pp. Information et réservation: 022 548 37 33 / [[info@espace-diamono.ch](mailto:info@espace-diamono.ch)](mailto:info@espace-diamono.ch) Centre Culturel Espace Diamono 4b rue des Moraines, 1227 Carouge

Autre lieu Genève Genève



