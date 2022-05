Présentation-dégustation de produits du terroir Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon Catégories d’évènement: Craponne-sur-Arzon

Haute-Loire

Présentation-dégustation de produits du terroir Craponne-sur-Arzon, 2 juillet 2022, Craponne-sur-Arzon. Présentation-dégustation de produits du terroir Sur le marché Faubourg Constant Craponne-sur-Arzon

2022-07-02 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-27 12:00:00 12:00:00 Sur le marché Faubourg Constant

Craponne-sur-Arzon Haute-Loire Le Groupement d’Initiative Locale vous fait découvrir les bons produits de nos artisans et commerçants. +33 6 41 96 82 48 Sur le marché Faubourg Constant Craponne-sur-Arzon

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Craponne-sur-Arzon, Haute-Loire Autres Lieu Craponne-sur-Arzon Adresse Sur le marché Faubourg Constant Ville Craponne-sur-Arzon lieuville Sur le marché Faubourg Constant Craponne-sur-Arzon Departement Haute-Loire

Présentation-dégustation de produits du terroir Craponne-sur-Arzon 2022-07-02 was last modified: by Présentation-dégustation de produits du terroir Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon 2 juillet 2022 Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Craponne-sur-Arzon Haute-Loire