Présentation, dédicace et dégustation autour de « Végétal & Complet » de Muelle Hélias ( éd. Solar ) Librairie de l’Angle Rouge Douarnenez, mercredi 7 février 2024.

Les bases de l’alimentation whole food plant based expliquées et illustrées par 80 recettes : des produits frais et purs, des céréales complètes, des saveurs riches et authentiques, pour une alimentation sans aucun produit transformé qui prend soin de votre santé.

Qu’est-ce que le whole food plant based, cette alimentation vegan sans aucun produit transformé ? Quels sont ses bénéfices avérés pour la santé ? Qu’en dit la médecine ? Comment appliquer ces conseils culinaires au quotidien, facilement et tout en restant gourmands ?

Avec environ 80 recettes simples et accessibles, adaptées à tous les âges, Muelle souhaite montrer qu’une autre alimentation est possible : une cuisine végétale et joyeuse, qui prend soin de notre santé, de notre planète et de ses habitant.e.s.

Bilingue grâce à ses origines irlandaises, elle a pu se former en nutrition végétale, à distance, à l’Université Cornell aux USA, auprès du Pr Colin Cambell, un des spécialistes mondiaux en nutrition végétale. Maman d’une enfant atteinte d’une maladie rare, qui induit un risque plus élevé de cancer et de maladies cardiovasculaires, elle s’est dévouée à veiller à sa santé et a adopté cette alimentation en famille, pour la santé de sa fille et la sienne.

Ancienne journaliste de la presse écrite installée à Douarnenez, Muelle Hélias est aujourd’hui photographe culinaire et créatrice de recettes végétales, spécialisée en cuisine whole food plant based.

On vous donne rendez-vous donc le samedi 24 février, juste après votre marché, pour une présentation de l’ouvrage, suivi d’une séance de dédicaces et une dégustation de cookies !

Jauge est limitée à 40 personnes, aussi il est impératif de réserver : reservation@librairiedelanglerouge.com / 02 22 12 99 28 sur les horaires d’ouverture. Préciser votre nom et n° de téléphone. .

