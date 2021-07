Paris Médiathèque Françoise-Sagan Paris Présentation de trésors des collections patrimoniales sur le thème « se rassember autour du livre de jeunesse » Médiathèque Françoise-Sagan Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Médiathèque Françoise-Sagan Entrée libre (sous réserve des conditions sanitaires) de 13h à 18h, à partir de 5 ans (accompagné d’un adulte). Par prudence, posibilité de réserver un créneau par mail ou téléphone

Les bibliothécaires présenteront en continu des pépites des collections patrimoniales sur le thème « se rassembler autour du livre de jeunesse » Médiathèque Françoise-Sagan 8 rue Léon-Schwartzenberg 75010 Paris Paris Paris 10e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T18:00:00

