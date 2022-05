Présentation de travaux d’élèves sur le thème des bijoux dessinés par Jean Cocteau Le Bastion – musée Jean Cocteau, 14 mai 2022 20:00, Menton.

Nuit des musées Présentation de travaux d’élèves sur le thème des bijoux dessinés par Jean Cocteau Le Bastion – musée Jean Cocteau Samedi 14 mai, 20h00 Accès libre dans la limite des places disponibles

Présentation des bijoux créés par les élèves de la classe de CE1 de l’école de la Plage d’après ceux dessinés par Jean Cocteau, dans le cadre du dispositif La classe, l’oeuvre

Musée historique Jean Cocteau, aménagé et décoré par l’artiste, ouvert depuis 1966.

Quai Napoléon III, 06500 Menton 06500 Menton Provence-Alpes-Côte d’Azur