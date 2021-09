Orléans Théâtre d'Orléans Loiret, Orléans Présentation de saison (scolaire, groupe et CSE) Théâtre d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Théâtre d'Orléans, le mercredi 22 septembre à 18:30

**Vous travaillez avec un public scolaire et vous avez envie d’emmener vos élèves voir des spectacles** • une aide adaptée pour guider votre choix en fonction du niveau ciblé • des clés de lecture et des axes pédagogiques en lien avec votre programme • un parcours du spectateur construit selon vos besoins éducatifs **Vous souhaitez proposer à votre CSE une année culturelle foisonnante** • une relation privilégiée avec des conseils sur mesure pour un accompagnement personnalisé • des possibilités de présentation des spectacles et d’échanges auprès de vos collègues • des permanences à l’entreprise avec une billetterie déportée **Vous voulez partager la découverte artistique avec votre groupe** • des présentations de saison à domicile • une relation privilégiée avec des conseils sur mesure pour un accompagnement personnalisé • une expérience amplifiée par une visite ou une rencontre avec un artiste, à la demande • l’opportunité de devenir Ambassadrice ou Ambassadeur de la Scène nationale d’Orléans À l’occasion de cette présentation de saison (scolaire, groupe, CSE), venez rencontrer notre équipe. Pour que Anne-Esther, Claire, Elise et Salomé puissent vous vous accueillir dans les meilleures conditions, **merci de préciser votre présence par mail avant mercredi 22 septembre 12h :** [[claire@theatredorleans.fr](claire@theatredorleans.fr)]([claire@theatredorleans.fr](mailto:claire@theatredorleans.fr)) – **Mercredi 22 septembre** – 18h30 Bar d’entracte, Théâtre d’Orléans Durée 1h environ Gratuit sur réservation : [claire@theatredorleans.fr](mailto:claire@theatredorleans.fr)

Théâtre d'Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans Loiret

