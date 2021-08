Séné Grain de Sel Morbihan, Séné Présentation de saison Grain de Sel Séné Catégories d’évènement: Morbihan

Séné

Présentation de saison Grain de Sel, 8 septembre 2021, Séné. Présentation de saison

Grain de Sel, le mercredi 8 septembre à 19:00

Spectacles, expo, médiathèque

Entrée libre

Le menu de l’année de Grain de Sel Grain de Sel 5ter rue des écoles 56860 Séné Séné Le Goh Féten Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-08T19:00:00 2021-09-08T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Séné Autres Lieu Grain de Sel Adresse 5ter rue des écoles 56860 Séné Ville Séné lieuville Grain de Sel Séné