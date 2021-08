Châtellerault Théâtre Blossac Châtellerault, Vienne Présentation de saison des 3T Théâtre Blossac Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Présentation de saison des 3T Théâtre Blossac, 21 septembre 2021, Châtellerault. Présentation de saison des 3T

du mardi 21 septembre au vendredi 24 septembre à Théâtre Blossac

L’équipe des 3T se réjouit de vous retrouver en toute convivialité pour partager les moments forts de la saison 2021-22. À partir d’extraits vidéo, nous vous ferons voyager au cœur des univers des artistes et de leurs créations. Cette mise en bouche de la saison vous offrira un moment privilégié pour découvrir et échanger.

Sur réservation

L’offre culturelle de la scène conventionnée de Châtellerault Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-21T19:00:00 2021-09-21T20:00:00;2021-09-23T19:00:00 2021-09-23T20:00:00;2021-09-24T20:00:00 2021-09-24T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Théâtre Blossac Adresse 80 boulevard Blossac Châtellerault Ville Châtellerault lieuville Théâtre Blossac Châtellerault