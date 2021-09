Roubaix Le Conservatoire de Roubaix Nord, Roubaix Présentation de Saison – Conservatoire de Roubaix Le Conservatoire de Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Présentation de Saison – Conservatoire de Roubaix Le Conservatoire de Roubaix, 10 septembre 2021, Roubaix. Présentation de Saison – Conservatoire de Roubaix

Le Conservatoire de Roubaix, le vendredi 10 septembre à 19:30

Pour la toute première fois, le Conservatoire organise une présentation de sa Saison de concerts et spectacles. Cette soirée festive sera l’occasion de découvrir toute la programmation du Conservatoire durant toute l’année scolaire. La soirée sera ponctuée par des interventions musicales et chorégraphiques, donnant un réel aperçu de ce qui vous attendra cette année. La participation à cette soirée est gratuite, mais la réservation est obligatoire, auprès de l’accueil du Conservatoire, par téléphone ou par mail à l’adresse [conservatoire@ville-roubaix.fr](mailto:conservatoire@ville-roubaix.fr). Attention, la présentation d’un Passe Sanitaire conditionnera l’entrée dans la salle pour toutes les personnes majeures.

Entrée gratuite sur réservation

Pour la toute première fois, le Conservatoire organise une présentation de sa Saison de concerts et spectacles. Le Conservatoire de Roubaix 80 rue de Lille 59100 Roubaix Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T19:30:00 2021-09-10T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Le Conservatoire de Roubaix Adresse 80 rue de Lille 59100 Roubaix Ville Roubaix lieuville Le Conservatoire de Roubaix Roubaix