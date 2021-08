PRÉSENTATION DE SAISON + CONCERT DE BONBON VODOU Craon, 19 septembre 2021, Craon.

PRÉSENTATION DE SAISON + CONCERT DE BONBON VODOU 2021-09-19 – 2021-09-19 Place Saint-Clément Espace culturel Saint-Clément

Craon Mayenne Craon

Après vous avoir dévoilé les coulisses du théâtre lors des visites de la journée, nous vous invitons à découvrir en sons et en images l’ensemble des spectacles qui composeront la saison culturelle 2021-2022 du Pays de Craon. Nous laisserons ensuite place au duo ligérien Bonbon Vodou, pour un concert aux notes exotiques et à l’univers poétique.

Au son du ukulélé et de tout un bric-à-brac d’instruments glanés çà et là, la musique d’Oriane Lacaille et de JereM est le fruit d’un métissage entre chanson et musiques du monde. Rythmés par des percussions inattendues, leurs textes, pleins d’humour et de poésie, nous transportent à la découverte de l’Afrique et de la Réunion pour une escapade un peu timbrée en compagnie de ces deux généreux artistes.

Entrée libre sur réservation au 02 43 09 19 89 – culture@paysdecraon.fr

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Présentation des spectacles de la saison culturelle 2021-2022 du Pays de Craon suivie du concert du groupe ligérien Bonbon Vodou.

culture@paysdecraon.fr +33 2 43 09 19 89 https://www.paysdecraon.fr/culture/culture/

Après vous avoir dévoilé les coulisses du théâtre lors des visites de la journée, nous vous invitons à découvrir en sons et en images l’ensemble des spectacles qui composeront la saison culturelle 2021-2022 du Pays de Craon. Nous laisserons ensuite place au duo ligérien Bonbon Vodou, pour un concert aux notes exotiques et à l’univers poétique.

Au son du ukulélé et de tout un bric-à-brac d’instruments glanés çà et là, la musique d’Oriane Lacaille et de JereM est le fruit d’un métissage entre chanson et musiques du monde. Rythmés par des percussions inattendues, leurs textes, pleins d’humour et de poésie, nous transportent à la découverte de l’Afrique et de la Réunion pour une escapade un peu timbrée en compagnie de ces deux généreux artistes.

Entrée libre sur réservation au 02 43 09 19 89 – culture@paysdecraon.fr

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

dernière mise à jour : 2021-07-30 par