Présentation de saison 22-23 + spectacle East African Bolero Creil, 15 juin 2022, Creil.

Présentation de saison 22-23 + spectacle East African Bolero Creil

2022-06-15 – 2022-06-15

Creil Oise

Présentation de saison 22-23

suivie du spectacle East African Bolero

de Wesley Ruzibiza

#PRÉSENTATIONDESAISON

Durée estimée 2h30

(présentation + spectacle)

Nous y sommes, c’est le moment de vous dévoiler la programmation de la saison 22-23 ! Une soirée pleine de surprises s’annonce ! Ça commence avec la présentation des spectacles et des projets que vous pourrez découvrir en famille et entre amis, puis un cadeau, avec le puissant spectacle de danse East African Bolero qui marquera le coup d’envoi de cette nouvelle saison !

#SPECTACLE #DANSE

East African Bolero

S’il conserve sa virtuosité et ses crescendos, le chorégraphe Wesley Ruzibiza s’éloigne du décor original du Boléro pour mettre en scène la création du monde et des premiers hommes. Au croisement des danses traditionnelles d’Afrique de l’Est et de la danse contemporaine, il insuffle aux rythmes hallucinés de Ravel la force des légendes.

———

Gratuit sur réservation

03 44 24 01 01

accueil@faiencerie-theatre.com

http://faiencerie-theatre.com/Presentationdesaison22-23_Bolero.html

La Faïencerie

Creil

