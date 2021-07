PLAISIR Espace Coluche Plaisir PRESENTATION DE SAISON 21/22 Espace Coluche PLAISIR

Première partie : Les nouveautés 2021-2022 en présence de quelques artistes Deuxième partie : PLAISIR D’OPÉRA récital lyrique sur les plaisirs et l’amour dans l’opéra et l’opéra-comique (Offenbach, Delibes, Messager, Bizet, Massenet) avec Magali Paliès, (Mezzo-soprano), Jérôme Boudin-Clauzel (Chef d’orchestre et arrangement musical) et un quatuor à cordes issus de l’orchestre des Miroirs GRATUIT (dans la limite des places disponibles) Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur. SAISON 21/22 Espace Coluche 980 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE PLAISIR

