Connaissez-vous la différence entre un âne et une mule ? La mule est issue d’un âne et d’une jument et ressemble donc plus à un cheval. Présentation de races d’ânes et de mules Parc des expositions – Paris Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris Paris Paris

2022-02-26T11:00:00 2022-02-26T11:20:00;2022-02-27T11:30:00 2022-02-27T11:50:00;2022-02-28T15:00:00 2022-02-28T15:20:00;2022-02-28T18:40:00 2022-02-28T18:50:00;2022-03-02T15:20:00 2022-03-02T15:40:00;2022-03-02T18:30:00 2022-03-02T18:50:00;2022-03-03T12:20:00 2022-03-03T12:30:00;2022-03-04T14:40:00 2022-03-04T14:50:00;2022-03-04T18:40:00 2022-03-04T18:50:00;2022-03-05T11:50:00 2022-03-05T12:10:00;2022-03-06T12:20:00 2022-03-06T12:40:00

