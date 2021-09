Présentation de projet Friche artistique de Besançon, 13 octobre 2021, Besançon.

Présentation de projet

Friche artistique de Besançon, le mercredi 13 octobre à 16:15

Dans cette version, nous pouvons retrouver les fondamentaux du conte de Charles Perrault qui représentent le passage initiatique de l’enfance à l’âge adulte. Chacun se souvient de la maison, de l’ogre et de ses filles, les ogresses, qui finissent par se faire égorger au milieu de la nuit. Poucet, pour les grands s’inspire de cet instant précis du conte et imagine la rencontre entre le Petit Poucet et les ogresses, plus particulièrement avec la plus jeune d’entre elles. Elle, qui ne mange pas de viande et passe ses journées à lire des livres. Alors cette histoire, elle la connaît déjà.

