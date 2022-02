Présentation de programme de LaPéniche au Rock’n Art Café Chalon-sur-Saône, 10 février 2022, Chalon-sur-Saône.

Présentation de programme de LaPéniche au Rock’n Art Café Rock’n Art Café 1 rue pasteur Chalon-sur-Saône

2022-02-10 – 2022-02-10 Rock’n Art Café 1 rue pasteur

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

EUR 0 Vous nous manquez !! On a envie de vous revoir, on a envie de vous parler et de vous entendre, on a envie de se mettre du son dans les écoutilles ! On s’y prend un peu tard pour vous retrouver ici mais c’était nécessaire de prendre le temps !

Nous avons déjà dû annuler des événements au début de l’année et nous espérons pouvoir ouvrir en conditions presque normales dès le 19 février pour notre premier concert debout de l’année !

Donc viens nous retrouver au Rock’n Art Café, on vous dira tout !

L’équipe vous présentera la programmation du trimestre et sera à votre disposition pour parler du bénévolat, des abonnements, des concerts, et pour répondre à toutes vos questions !

Info importante : début de la présentation à 18h45

Rock’n Art Café

1 rue Pasteur

71100 Chalon-sur-Saône

www.lapeniche.org/agenda

Vous nous manquez !! On a envie de vous revoir, on a envie de vous parler et de vous entendre, on a envie de se mettre du son dans les écoutilles ! On s’y prend un peu tard pour vous retrouver ici mais c’était nécessaire de prendre le temps !

Nous avons déjà dû annuler des événements au début de l’année et nous espérons pouvoir ouvrir en conditions presque normales dès le 19 février pour notre premier concert debout de l’année !

Donc viens nous retrouver au Rock’n Art Café, on vous dira tout !

L’équipe vous présentera la programmation du trimestre et sera à votre disposition pour parler du bénévolat, des abonnements, des concerts, et pour répondre à toutes vos questions !

Info importante : début de la présentation à 18h45

Rock’n Art Café

1 rue Pasteur

71100 Chalon-sur-Saône

www.lapeniche.org/agenda

Rock’n Art Café 1 rue pasteur Chalon-sur-Saône

dernière mise à jour : 2022-02-02 par