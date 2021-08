Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer, Côtes-d'Armor Présentation de nos belles Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer Catégories d’évènement: Beaussais-sur-Mer

Côtes-d'Armor

Présentation de nos belles Beaussais-sur-Mer, 15 août 2021, Beaussais-sur-Mer. Présentation de nos belles 2021-08-15 – 2021-08-15 Place de l’église Ploubalay 1 Rue du Général de Gaulle

Beaussais-sur-Mer Côtes d’Armor Présentation traditionnelle du 3ème dimanche du mois de nos anciennes, dans le respect des règles sanitaires. Gratuit. Dimanche 15 août 2021 – 10h – Place de l’église Ploubalay jflefebvre1017@gmail.com +33 6 22 91 19 99 Présentation traditionnelle du 3ème dimanche du mois de nos anciennes, dans le respect des règles sanitaires. Gratuit. Dimanche 15 août 2021 – 10h – Place de l’église Ploubalay dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Détails Catégories d’évènement: Beaussais-sur-Mer, Côtes-d'Armor Autres Lieu Beaussais-sur-Mer Adresse Place de l'église Ploubalay 1 Rue du Général de Gaulle Ville Beaussais-sur-Mer lieuville 48.58073#-2.13992