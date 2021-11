Présentation de « Negrelum » par Miquèla Stenta à Albi Centre Occitan Rochegude, 4 décembre 2021, Albi.

Présentation de « Negrelum » par Miquèla Stenta à Albi

Centre Occitan Rochegude, le samedi 4 décembre à 17:00

**Negrelum:** Au-delà du regard clinique, et parfois cynique, le propos tenu ici évoque autant celui-celle qui meurt que celui-celle qui raconte. Non qu’il raconte – il ne s’agit pas de broder sur une réalité – mais qui dit le vécu au jour le jour, compris et entrepris à partir de la connaissance, de la relation intime qui lie celui-celle qui s’en va et celui-celle qui le voit partir. Qui lie et qui délie. **Miquèla Stenta:** Miquèla Stenta, professeur de langue et culture occitanes pendant plusieurs années en Limousin et à Sète où elle réside actuellement. Elle est l’auteur de plusieurs livres sur les troubadours (B. de Ventadorn) et les valeurs de la société occitane du Moyen Age. Elle a aussi écrit « Marcelle Delpastre à fleur de l’âme », édition Vent Terral (photos de C. Camberoque).

Centre Occitan Rochegude 28 rue Rochegude 81000 Albi Rochegude Tarn



