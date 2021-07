Pontivy Gare de Pontivy Morbihan, Pontivy Présentation de matériel et circulations ferroviaires touristiques à Pontivy Gare de Pontivy Pontivy Catégories d’évènement: Morbihan

Des trains partiront toutes les 30 min de Pontivy pour une courte escapade le long du Blavet. Les matériels seront visibles en gare entre deux trains. Des explications seront données par les membres de l’association.

Départs toutes les 30mn / Réservation en ligne pour les trains.

Navettes au départ de la gare de Pontivy avec des autorails historiques restaurés par l’association CFCB (Chemins de Fer du Centre-Bretagne). Gare de Pontivy Gare, Place Alfred Brard 56300 Pontivy Pontivy Morbihan

