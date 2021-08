Sées Maison diocésaine Sées Orne, Sées Présentation de manuscrits d’archives sur l’histoire diocésaine de Séez et documents complémentaires sur l’expo de Marguerite de Lorraine Maison diocésaine Sées Sées Catégories d’évènement: Orne

La Maison diocésaine vous invite à découvrir des documents complémentaires à l’exposition Marguerite de Lorraine et de manuscrits exceptionnels concernant l’histoire du diocèse présentées par les archives diocésaines. Les vitrines seront visibles à la Maison diocésaine aux heures d’ouverture. [[www.culturefoiseez.org](www.culturefoiseez.org)](www.culturefoiseez.org) Découverte de documents complémentaires à l’exposition Marguerite de Lorraine et de manuscrits exceptionnels concernant l’histoire du diocèse présentées par les archives diocésaines Maison diocésaine Sées 9 rue Conté, 61500 Sées Sées Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:30:00

