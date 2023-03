Présentation de l’ouvrage « L’influence de la religion néoplatonicienne dans les monothéismes au Moyen Âge » Troyes Catégories d’Évènement: Aube

Présentation de l'ouvrage « L'influence de la religion néoplatonicienne dans les monothéismes au Moyen Âge », 16 mars 2023, Troyes

Aube Présentation du collectif « L’influence de la religion néoplatonicienne dans les monothéismes au Moyen Âge », par les directeurs de la publication, Daniel de Smet et Géraldine Roux et en présence des auteurs en visioconférence. contact@institut-rachi-troyes.fr +33 3 10 95 30 07 https://institut-rachi-troyes.fr/ Institut Rachi Troyes

