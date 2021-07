Méolans-Revel Méolans-Revel Alpes-de-Haute-Provence, Méolans-Revel Présentation de l’ouvrage « L’écrit d’oc en Ubaye – Anthologie valéiane » Méolans-Revel Méolans-Revel Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Méolans-Revel Alpes de Haute-Provence Méolans-Revel En liaison avec la Sabença, le réseau des Colporteurs organise une présentation par les auteurs, Bernard Cugnet et Philippe Martel, de leur ouvrage. Relevant de notre provençal alpin, les textes et chansons réunis remontent pour certains au Moyen-Age. mediatheque@ville-barcelonnette.fr +33 4 92 81 51 65 http://www.mediatheques-ubaye.net/ dernière mise à jour : 2021-05-19 par

