PRESENTATION DE L’OUVRAGE « DESTINS BRISES » ET RENCONTRE DES AUTEURS Loigné-sur-Mayenne La Roche-Neuville La Roche-Neuville Catégories d’Évènement: La Roche-Neuville

Mayenne

PRESENTATION DE L’OUVRAGE « DESTINS BRISES » ET RENCONTRE DES AUTEURS Loigné-sur-Mayenne, 11 février 2023, La Roche-Neuville La Roche-Neuville. PRESENTATION DE L’OUVRAGE « DESTINS BRISES » ET RENCONTRE DES AUTEURS Bibliothèque Loigné-sur-Mayenne rue d’Anjou La Roche-Neuville Mayenne Loigné-sur-Mayenne Bibliothèque

2023-02-11 – 2023-02-11

Loigné-sur-Mayenne Bibliothèque

La Roche-Neuville

Mayenne La Roche-Neuville Présentation du livre « Destins brisés », paru en décembre dernier. En présence des trois auteurs.

Lors de cette présentation, le parcours d’Abraham Baum sera évoqué. En juillet 1942, il fut arrêté à Loigné sur Mayenne parce qu’il était juif. Déporté à Auschwitz, il décéda en déportation.

La municipalité lui rendra hommage en mai prochain. PRESENTATION DE L’OUVRAGE « DESTINS BRISES » ET RENCONTRE DES AUTEURS loignesurmayenne@yahoo.com +33 2 43 07 28 71 Loigné-sur-Mayenne Bibliothèque La Roche-Neuville

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: La Roche-Neuville, Mayenne Autres Lieu La Roche-Neuville rue d'Anjou Adresse La Roche-Neuville Mayenne Loigné-sur-Mayenne Bibliothèque Ville La Roche-Neuville La Roche-Neuville lieuville Loigné-sur-Mayenne Bibliothèque La Roche-Neuville Departement Mayenne

La Roche-Neuville rue d'Anjou La Roche-Neuville La Roche-Neuville Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la roche-neuville la roche-neuville/

PRESENTATION DE L’OUVRAGE « DESTINS BRISES » ET RENCONTRE DES AUTEURS Loigné-sur-Mayenne 2023-02-11 was last modified: by PRESENTATION DE L’OUVRAGE « DESTINS BRISES » ET RENCONTRE DES AUTEURS Loigné-sur-Mayenne La Roche-Neuville rue d'Anjou 11 février 2023 Bibliothèque Loigné-sur-Mayenne rue d'Anjou La Roche-Neuville Mayenne La Roche-Neuville, Mayenne Loigné-sur-Mayenne La Roche-Neuville mayenne

La Roche-Neuville La Roche-Neuville Mayenne