Présentation de l’ouvrage Aménager les territoires du bien-être Mairie centrale de Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Présentation de l’ouvrage Aménager les territoires du bien-être Mairie centrale de Nantes, 6 mars 2023, Nantes. 2023-03-06 dans la salle Bellamy

Horaire : 18:00

Gratuit : oui dans la salle Bellamy Présentation publique de l’ouvrage « Aménager les territoires du bien-être », en présence de l’auteur Jean-Pierre Thibault, vice-président du collectif de l’après pétrole. L’ouvrage décrit les vertus fédératrices, facilitatrices et participatives de l’approche paysagère, les défis que cette dernière peut aider à relever (transition énergétique, agroécologie, ville durable) et les acteurs de sa mise en oeuvre. Richement illustré, l’ouvrage s’appuie sur une cinquantaine d’exemples constituant autant de preuves que cette approche permet de joindre l’utile (la transition écologique) et l’agréable (la beauté du cadre de vie).Des témoignages de paysagistes, d’urbanistes et d’acteurs du paysage viendront illustrer les démarches paysagères, mises en lumière dans l’ouvrage, autour de Guérande et à Nantes. Mairie centrale de Nantes Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr contact@mairie-nantes.fr

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Mairie centrale de Nantes Adresse 2 Rue de l'Hôtel de Ville Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Mairie centrale de Nantes Nantes

Mairie centrale de Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Présentation de l’ouvrage Aménager les territoires du bien-être Mairie centrale de Nantes 2023-03-06 was last modified: by Présentation de l’ouvrage Aménager les territoires du bien-être Mairie centrale de Nantes Mairie centrale de Nantes 6 mars 2023 Mairie centrale de Nantes Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique