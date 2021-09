Lyon Temple de la Lanterne Métropole de Lyon Présentation de l’orgue Joseph Merklin Temple de la Lanterne Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

L’orgue du Temple des Terreaux venait remplacer un positif de tribune installé dès l’inauguration de la chapelle, pour l’accompagnement des chants. Le facteur d’orgues Joseph Merklin propose au pasteur de l’époque un orgue d’esthétique contemporaine et de qualité ; avec l’accord du Conseil presbytéral, la décision est prise d’en faire l’acquisition.

Gratuit, sur réservation au 07 70 06 43 91.

Orgue de style romantique construit par Joseph Merklin en 1891. Visite commentée et démonstration. Temple de la Lanterne 10 rue Lanterne, 69001 Lyon Lyon Lyon 1er Arrondissement Métropole de Lyon

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:30:00

