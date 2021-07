Ivry-sur-Seine Église Saint-Pierre-Saint-Paul Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne Présentation de l’orgue Église Saint-Pierre-Saint-Paul Ivry-sur-Seine Catégories d’évènement: Ivry-sur-Seine

L'église, mentionnée dès le XIIe siècle, propriété communale, est un lieu de culte vivant et un lieu de valorisation du patrimoine tant artistique que musical. Elle contient de nombreux objets classés (tableaux, boiseries, pièces d'orfèvrerie…) et des vitraux modernes dus à l'atelier Maumejean. _Samedi 18 septembre_ Concert d'orgue Présentation de l'orgue Église Saint-Pierre-Saint-Paul Place de l'Église 94200 Ivry-sur-Seine

2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T15:00:00

