Présentation de l'Occitanie par René Carrier, 11 mars 2023, Lalinde

Présentation de l’Occitanie par René Carrier

4 rue du Pont Lalinde Dordogne

2023-03-11 – 2023-03-11

Lalinde

Dordogne

Lalinde

René Carrier vous présente l’Occitanie telle qu’il la connait et la vit. Pour les Périgourdins, connaître, défendre ce patrimoine, c’est connaître et conserver leur identité. Pour les autres, c’est mieux connaître le pays, les hommes et femmes qui les accueillent.

+33 6 08 27 60 12 Association l’Imaginaire

Lalinde

