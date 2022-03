Présentation de livre “Un siglo de libertad” par Stéphane Vinolo Alliance Française de Quito Quito Catégorie d’évènement: Quito

Présentation de livre "Un siglo de libertad" par Stéphane Vinolo
Alliance Française de Quito, le mardi 29 mars à 19:00

Alliance Française de Quito, le mardi 29 mars à 19:00

Stéphane Vinolo es profesor de filosofía en la PUCE y también en la USFQ. Además, es autor de quince libros y de numerosos artículos científicos. Es especialista en temas del pensamiento francés contemporáneo y de filosofía del siglo XVII. El existencialismo de Sartre plantea, como toda gran filosofía, la necesidad de dejar de mentirnos. Siempre podremos encontrar excusas, construir mundos artificiales, pero somos los únicos dueños de nuestras vidas; no de los hechos que nos suceden, sino de la interpretación que hacemos de ellos. Por este motivo es necesario dejar de buscar sentido en la vida porque ella, de por sí, es absurda. La tarea que nos toca es más temible, pero, a la vez, más deleitable: el sentido de nuestras vidas lo tenemos que crear. Stéphane Vinolo es profesor de filosofía en la PUCE y también en la USFQ. Alliance Française de Quito Eloy Alfaro N32-468 y Belgica – Quito Quito Quito

