“Nuestra piel muerta” es la primera novela de Natalia García Freire; periodista, profesora, autora nacida en Cuenca en 1991. Nuestra Piel Muerta narra la historia de una familia que ya no existe, de una infancia destruida y de una casa invadida por dos extranjeros. “Nuestra piel muerta” ha sido recientemente editada en Francia bajo el nombre de “Mortepeau”(Christian Bourgois Editeur, 2021) Presentación de libro por Cristóbal Zapata (Cuenca, 1968), poeta, ensayista y narrador. Ha publicado siete poemarios y dos libros de relato. En 2007 obtuvo el Premio Nacional de Cuento “Joaquín Gallegos Lara” del Municipio de Quito. “Mortepeau” es la primera novela de Natalia García Freire. Alliance Française de Cuenca Tadeo Torres 1-92 Cuenca Huayna Cápac Cuenca

