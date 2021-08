Oradour-sur-Vayres Usine textile Bonneterie Moreau Haute-Vienne, Oradour-sur-Vayres Présentation de livre et conférence : retour sur trois ans d’inventaire du patrimoine industriel Usine textile Bonneterie Moreau Oradour-sur-Vayres Catégories d’évènement: Haute-Vienne

### Le livre « Patrimoine industriel et artisanal du Parc naturel régional Périgord-Limousin » (édition le Festin, 2021) vous sera présenté, avec à la clé une conférence puis un apéro-discussion. Cette présentation fera l’objet d’une conférence sur l’histoire industrielle, le patrimoine et les ouvriers-paysans, par les auteurs, Florian Grollimund, Jérôme Decoux et Jean-François Vignaud. Puis à 18h : apéro-discussion autour du thème « L’industrie sur le PNR, du patrimoine aux métiers d’art » avec les auteurs du livre et des intervenants locaux.

Gratuit. Réservation obligatoire auprès du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin. Enfants sous la responsabilité des parents. Restauration possible sur site.

Le livre « Patrimoine industriel et artisanal du Parc naturel régional Périgord-Limousin » (édition le Festin, 2021) vous sera présenté, avec à la clé une conférence puis un apéro-discussion. Usine textile Bonneterie Moreau La Monnerie, 87150 Cussac Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T19:30:00

