Présentation de livre “Estudios sobre la Segunda Mision Geodésica Francesa en el Ecuador” par Claude Lara Alliance Française de Quito Quito Catégorie d’évènement: Quito

Présentation de livre “Estudios sobre la Segunda Mision Geodésica Francesa en el Ecuador” par Claude Lara Alliance Française de Quito, 22 mars 2022, Quito. Présentation de livre “Estudios sobre la Segunda Mision Geodésica Francesa en el Ecuador” par Claude Lara

Alliance Française de Quito, le mardi 22 mars à 19:00

Doctor Claude LARA BROZZESI, embajador, director de la dirección de México, América Central y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, académico de la historia y miembro de la Sociedad Francesa de Derecho Internacional. Este libro, en español y francés, ofrece estudios sobre la Segunda Misión Geodésica francesa en el Ecuador a través de sus personalidades, la cooperación científica y la amistad entre ambas naciones. Este libro, en español y francés, ofrece estudios sobre la Segunda Misión Geodésica francesa en el Ecuador. Alliance Française de Quito Eloy Alfaro N32-468 y Belgica – Quito Quito Quito

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T19:00:00 2022-03-22T20:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Quito Autres Lieu Alliance Française de Quito Adresse Eloy Alfaro N32-468 y Belgica - Quito Ville Quito lieuville Alliance Française de Quito Quito Departement Quito

Alliance Française de Quito Quito Quito https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quito/

Présentation de livre “Estudios sobre la Segunda Mision Geodésica Francesa en el Ecuador” par Claude Lara Alliance Française de Quito 2022-03-22 was last modified: by Présentation de livre “Estudios sobre la Segunda Mision Geodésica Francesa en el Ecuador” par Claude Lara Alliance Française de Quito Alliance Française de Quito 22 mars 2022 Alliance Française de Quito Quito Quito

Quito Quito