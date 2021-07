Présentation de l’Hôtel de Ville de La Courneuve et de l’exposition “Mémoires Courneuviennes” avec le photographe Lotfi Benyelles Hôtel de Ville de La Courneuve, 19 septembre 2021, La Courneuve.

le dimanche 19 septembre à Hôtel de Ville de La Courneuve

Partez à la découverte du patrimoine, de l’histoire et des collections artistiques de La Courneuve. Une place particulière sera accordée à l’Hôtel de Ville, centenaire en 2021, et dont plusieurs éléments seront prochainement restaurés, comme le campanile ou la mosaïque de la salle des pas perdus. Ces visites permettront de présenter l’architecture et les logiques urbaines dont témoigne ce bâtiment. En seconde partie, Lotfi Benyelles, photographe, vous accueillera pour présenter son travail “Mémoires courneuviennes”, ensemble de 18 photographies exposées en Salle des conférences ouverte exceptionnellement au public : En 2020, la Ville, a souhaité qu’un artiste pose un regard singulier sur la manière dont patrimoine et mutation urbaine s’articulent à la Courneuve. A contrario de photographes qui se seraient intéressés à l’apparence des bâtiments, Lotfi Benyelles a choisi d’interroger le rôle du patrimoine et de cette ville en transformation dans la vie de tout un chacun. Il lui est apparu que, dans cette Ville-Monde, le sens que les uns et les autres accordent à ces lieux provient d’un métissage entre leur propre expérience et le patrimoine de la ville, symbolisant souvent pour eux une forme de renouveau biographique. Le patrimoine, pour eux, est consécutivement un patrimoine vécu, une transmission de savoir-faire et un lieu vivant d’activités.

Gratuit, visite par groupe de 15 personnes

Ces visites permettront de présenter ce bâtiment centenaire, monument symbolique et pratique de la République, mais aussi l’exposition du photographe Lotfi Benyelles sur le thème du patrimoine

Hôtel de Ville de La Courneuve Avenue de la République 93120 La Courneuve La Courneuve Seine-Saint-Denis



