Présentation de l’herbier historique de Monsieur Thuret par les bénévoles du CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Iles de Lérins et Pays d’Azur), partenaire d’INRAE Unité expérimentale Villa Thuret Présentation de l’herbier historique de Monsieur Thuret Jardin botanique de la villa Thuret 90 chemin Raymond, 06160 Antibes Antibes Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

