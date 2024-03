Présentation de l’exposition « Police et sport : esprit de corps, culture du corps » Musée de la préfecture de police Paris, samedi 18 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T21:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T21:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Venez découvrir comment la place du sport s’est peu à peu accentuée au sein de notre société et comment la police doit s’impliquer dans l’encadrement des manifestations sportives pour assurer la sécurité de tous mais aussi dans le contrôle des dérives comme les paris sportifs ou le dopage. Cette conférence montre également en quoi le sport est un facteur de cohésion et vecteur d’intégration sociale.

Musée de la préfecture de police 4 rue de la Montagne Sainte-Geneviève 75005 Paris Paris 75005 Paris Île-de-France 01 44 41 52 50 https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/presentation/les-directions-et-services/directions-de-soutien/service-de-la-memoire-et-des-affaires-culturelles/le-musee-de-la-prefecture-de-police [{« type »: « link », « value »: « https://www.smartagenda.fr/pro/prefecture-de-police-musee/rendez-vous/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 44 41 52 50 »}, {« type »: « email », « value »: « museedelaprefecturedepolice@interieur.gouv.fr »}] Metro (10) Maubert-Mutualité Bus : 24, 47, 63, 86, 87

